Assemblée nationale : minute de silence pour Noahm, victime d’une agression homophobe à Metz

L’Assemblée nationale a observé ce mardi 9 juin une minute de silence en hommage à trois victimes dont les décès récents ont profondément marqué l’opinion publique : Lyhanna, 11 ans, Dorian Larigaudrie, gendarme mort en service, et Noahm, 19 ans, décédé après une violente agression homophobe à Metz.

À ce stade, l’enquête judiciaire n’a pas encore retenu la circonstance aggravante liée à l’orientation sexuelle, celle-ci restant susceptible d’évoluer.

Cet hommage parlementaire, rare et symbolique, intervient dans un contexte de mobilisation d’associations et de collectifs engagés contre les violences LGBTphobes. La présence du nom de Noahm dans cet hommage national constitue un signal de reconnaissance important.

Pour les personnes LGBTQIA+, cette reconnaissance au plus haut niveau de l’État est perçue comme une étape significative. Une victoire symbolique, certes, mais un signal attendu dans un contexte où ces violences restent encore largement invisibilisées.

Cette minute de silence est une étape significative, mais elle doit s’accompagner de réponses concrètes.

Les deux autres hommages concernaient Lyhanna, 11 ans, retrouvée morte dans le Gers, et Dorian Larigaudrie, gendarme décédé en service lors d’un crash d’hélicoptère dans le Loiret.

En réunissant ces trois noms dans un même moment de recueillement, l’Assemblée nationale a exprimé une solidarité nationale face à des drames de nature différente. Cette reconnaissance institutionnelle constitue une avancée symbolique, tout en rappelant l’urgence de renforcer les politiques de prévention, de protection des victimes et de lutte contre les discriminations.

Car au-delà des symboles, la lutte contre les violences LGBTphobes repose sur des engagements durables et des moyens à la hauteur des enjeux.