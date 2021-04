Agnès Cerighelli à nouveau condamnée pour ses tweets homophobes

Les 6 et 9 juin 2019, Agnès Cerighelli, ancienne élue d’opposition de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), avait publié sur son compte Twitter plusieurs messages à caractère diffamatoires à l’égard d’Olivier Ciappa, à raison de son orientation sexuelle, y joignant des photos de l’artiste, partagés sans son accord.

« Ce couple #LGBT est criminel. Il a acheté illégalement un ovocyte à l’étranger puis a loué un ventre féminin pendant 9 mois. Il a ensuite délibérément privé une petite fille de sa maman. Il se vante maintenant sur Twitter d’avoir violé la loi FR qui interdit la #GPA. Honteux !!! »

« Il est scandaleux que l’activiste @OlivierCiappa qui a violé la loi FR en achetant illégalement une #GPA à l’étranger et qui vit du commerce juteux de la photographie #LGBT me traite de haineuse. Seul l’intérêt supérieur des enfants me guide. Ses viles accusations st infondées. »