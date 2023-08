En Californie, une commerçante et mère de famille abattue pour un « rainbow flag » devant sa vitrine

Laura Ann Carlton, 66 ans, mère de 9 enfants et propriétaire d’un magasin de mode à Cedar Glen – dans le comté de San Bernardino, à une centaine de kilomètres de Los Angeles, en Californie aux États-Unis – a été abattue de plusieurs balles par un homme de 27 ans, le vendredi 18 août 2023 en soirée, après une altercation à propos du drapeau arc-en-ciel qu’elle avait affiché devant sa boutique pour le mois des fiertés.

L’individu l’a prise à partie, injuriée en déchirant son rainbow flag, avant de lui tirer dessus et s’enfuir. La police n’a pu que constater le décès. Mais le suspect a rapidement été repéré et refusant d’obtempérer, il a également été abattu, après des échanges de tirs avec les officiers. Il n’a toujours pas été identifié, précise le Guardian.

Laura Ann Carlton, « Lauri » pour ses proches, entrepreneuse à succès, était par-dessus tout une fervente alliée LGBT+. Son décès a suscité une vive émotion au sein de la communauté.

Parmi les hommages, Paul Feig, réalisateur notamment de Mes meilleures amies (2011) ou encore S.O.S. Fantômes (2016), et ami de la victime, a dénoncé une « tragédie absolue et l’intolérance » qui gangrène le pays et « inspire la violence » contre des personnes aimantes innocentes :

« Quiconque utilise un langage haineux contre la communauté LGBTQ+ doit réaliser que ses mots comptent, que ses mots peuvent inspirer la violence contre des personnes aimantes innocentes. Continuons tous à avancer avec tolérance et amour. Ne laissons pas la mort tragique de Lauri être vaine. ».