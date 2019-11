Zambie : deux hommes condamnés à 15 ans de prison pour « homosexualité »

-->

Ils auraient été surpris en plein ébat dans une chambre qu'ils occupaient, dans la petite ville de Kapiri Mposh (centre du pays), par des employés de l'établissement qui les épiaient au travers d'une fenêtre malencontreusement ouverte.

L’affaire remonte à 2017 et les deux hommes, Steven Samba et Japhet Chataba, avaient déjà été reconnus coupables l'année dernière d'avoir « commis des actes contre nature ». Ils ont fait appel et saisi la Haute Cour, qui les a finalement débouté dans leurs attentes, confirmant leur peine à 15 ans de prison, ce jeudi 28 novembre.

« Le tribunal de première instance ne peut pas être critiqué et il n’y a aucune base pour réviser ou substituer la condamnation », a ainsi estimé le juge Charles Zulu dans la presse locale. « Aucune irrégularité commise ! »

Notons qu'en dépit des pressions, le président zambien Edgar Lungu, avocat pourtant de formation, s'oppose vivement aux droits des LGBT, hautement réprimés dans ce pays d'Afrique australe.

Laissez un commentaire