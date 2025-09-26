Val-de-Marne : des tags antisémites et homophobes sur des écoles et une synagogue

Des inscriptions antisémites, homophobes et anti-France ont été découvertes dans la nuit de ce jeudi au vendredi 26 septembre, sur les façades du lycée Armand-Guillaumin à Orly et des écoles Langevin et Mandela à Choisy-le-Roi. Selon 94 Citoyens, un tag visant la France a été effacé avant l’arrivée des élèves.

À Choisy, un mur voisin de la synagogue a également été recouvert d’insultes, tandis que le digicode d’accès au lieu de culte a été endommagé et des déchets laissés devant l’entrée.

Le recteur de l’académie de Créteil, Jean-François Chanet, a condamné « avec la plus grande fermeté » ces inscriptions et signalé les faits au procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. L’inspectrice de la circonscription s’est rendue sur place pour soutenir les équipes éducatives.

Si les condamnations sont unanimes, les associations rappellent que ces épisodes ne sont pas isolés. En 2024, le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) signalait une hausse continue des actes antisémites et homophobes, souvent concentrés en milieu scolaire ou autour de lieux de culte. Derrière chaque inscription, il y a un climat d’intimidation qui vise à faire taire ou à marginaliser !

L’enquête a été confiée au parquet de Créteil.