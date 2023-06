Un passage piéton aux couleurs arc-en-ciel dégradé à Quimper

Deux jours après son inauguration, un passage piéton aux couleurs arc-en-ciel a été vandalisé dans la nuit du 17 au 18 juin, dans le centre-ville de Quimper (Finistère), au lendemain de la marche des Fiertés qui a réuni plus d’un millier de personnes.

« 48 heures, il n’aura fallu que 48 heures pour que la haine et l’homophobie montrent leurs visages, du plus sournois au plus violent », a dénoncé la maire Isabelle Assih. « De commentaires emplis de sous entendus homophobes crasses auxquels je ne répondrai pas, jusqu’à la dégradation lâche… Vous faites la preuve que la lutte contre les discriminations est un combat essentiel. Vous faites la démonstration de l’absolue nécessité de donner toute la visibilité aux couleurs arc-en-ciel ! », a-t-elle ajouté, en annonçant avoir également saisi la justice.

Dans l’après-midi, des militants ont organisé un rassemblement, après avoir nettoyé le passage.

La veille, à Rennes, c’est une banderole anti-LGBT, signée d’une croix celtique, qui avait été déployée en marge du défilé, à plusieurs dizaines de mètres sur une grue de chantier. La maire, Nathalie Appéré, a immédiatement condamné.

Le centre LGBTI+ de Rennes et STOP homophobie déposent plainte.