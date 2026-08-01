Un élu républicain, qui présentait les LGBTQ+ comme un danger pour les enfants, inculpé pour sollicitation sexuelle d’une mineure

Un élu républicain de Virginie-Occidentale, engagé ces derniers mois dans la promotion de lois restrictives visant les personnes LGBTQIA+, a été arrêté et inculpé au niveau fédéral pour sollicitation présumée d’une mineure à des fins sexuelles.

Âgé de 36 ans, David Elliott Pritt, également enseignant dans un établissement public, s’était illustré par des prises de position affirmant vouloir « protéger les enfants ». En 2023, il avait notamment voté en faveur de la loi HB 2007, qui interdit ou limite fortement les soins d’affirmation de genre pour les mineur·es trans dans cet État conservateur. Comme d’autres responsables républicains, il défendait ces mesures en associant régulièrement les questions LGBTQIA+ à la protection de la jeunesse.

Selon la plainte pénale, les faits reprochés auraient débuté durant l’année scolaire 2024-2025. L’élu aurait pris contact avec une adolescente de 15 ans via la plateforme Roblox, avant de poursuivre les échanges sur Snapchat. Les enquêteurs affirment qu’il aurait envoyé des contenus sexuels explicites, sollicité des images intimes et organisé plusieurs rencontres avec la mineure, avec laquelle il entretenait par ailleurs une relation en tant qu’enseignant. Il est également soupçonné d’avoir tenté d’imposer le silence à l’adolescente. Ces accusations restent à établir par la justice.

Dans un contexte politique marqué, aux États-Unis, par une multiplication des initiatives législatives conservatrices ciblant les droits des personnes LGBTQIA+, souvent présentées comme des mesures de « protection de l’enfance », l’arrestation de cet élu, figure locale du mouvement, souligne le décalage. Entre discours publics alarmistes et réalités des violences faites aux mineurs…

Après son interpellation, la semaine dernière, le président de la Chambre des délégués de Virginie-Occidentale, Roger Hanshaw, a appelé à sa démission, qualifiant les accusations de « choquantes, dégoûtantes et décevantes ». David Elliott Pritt a également été écarté de ses fonctions au sein de la majorité républicaine. Aucune réaction directe de l’intéressé n’avait été communiquée dans l’immédiat.

Si l’enquête suit son cours, cette affaire rappelle que les violences envers les mineurs relèvent de comportements abusifs individuels et non de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.