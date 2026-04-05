Afrique de l’Est : la discrimination anti-LGBTQ+ coûte jusqu’à 5 milliards, au-delà des vies qu’elle fragilise

Au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda, les politiques et les normes sociales anti‑LGBTQ+ ne produisent pas seulement des conséquences humaines dramatiques. Elles ont aussi un coût économique massif. Selon un rapport publié en 2025 par Open for Business, ces quatre pays perdraient jusqu’à 5 milliards de dollars par an en raison de ces discriminations, un chiffre qui relie directement les atteintes aux droits humains à des effets mesurables sur l’économie.

Le rapport précise : « La discrimination, quel qu’en soit le fondement, blesse les gens, traumatise des communautés entières pour, en fin de compte, appauvrir tout le monde. »

Comment la discrimination freine l’économie

L’exclusion se manifeste d’abord dans l’emploi. En limitant l’accès au travail ou en freinant les carrières des personnes LGBTQ+, leur contribution à l’économie diminue. À cela s’ajoutent des problèmes de santé plus fréquents, notamment en matière de santé mentale, liés au rejet social et aux violences, qui pèsent sur les systèmes de soins et sur la productivité.

La fuite des talents constitue un autre facteur. De nombreux jeunes qualifiés quittent leur pays pour vivre dans des environnements plus sûrs, privant les économies locales de compétences essentielles. Enfin, le climat juridique et social dissuade certains investisseurs étrangers, soucieux de stabilité et d’image.

Pris ensemble, ces éléments représentent un manque à gagner considérable pour des économies déjà fragiles.

Des contextes politiques contrastés

Si ces quatre pays sont regroupés dans l’étude, leurs situations diffèrent.

En Ouganda, la loi adoptée en 2023 figure parmi les plus répressives au monde. Elle prévoit de lourdes peines de prison et, dans certains cas extrêmes, la peine de mort, suscitant de vives condamnations internationales.

Au Kenya, l’homosexualité reste pénalisée par des lois héritées de l’époque coloniale, même si la société civile y est plus visible et organisée.

En Tanzanie, le durcissement des discours et des pratiques a conduit ces dernières années à des arrestations et à la fermeture d’organisations.

Au Rwanda, les relations entre personnes de même sexe ne sont pas explicitement criminalisées, mais les discriminations sociales persistent, dans un contexte où les libertés publiques restent encadrées.

Malgré ces différences, un point commun demeure : les personnes LGBTQ+ y vivent dans un environnement marqué par la stigmatisation, l’insécurité et l’absence de protection juridique.

L’exclusion a un coût tangible

Ces données économiques confirment ce que de nombreuses études avaient déjà montré : la discrimination affaiblit les sociétés. Elles posent aussi une question de fond : faut-il démontrer que l’égalité est “rentable” pour qu’elle soit entendue ?

Les droits des personnes LGBTQ+ ne se négocient pas à l’aune du produit intérieur brut. Ils relèvent de principes fondamentaux : dignité, égalité, liberté de vivre sans peur.

Pourtant, ces chiffres constituent un levier supplémentaire. Là où les arguments juridiques ou humanitaires restent ignorés, l’impact économique peut peser dans le débat public et auprès des décideurs. Les lois qui portent atteinte à la communauté LGBTQ+ font obstacle à la prospérité et à la croissance de tous les citoyens de la région.

Derrière les milliards, des vies concrètes

Réduire la discrimination à une perte financière ne doit pas faire oublier l’essentiel. Derrière ces estimations, il y a des trajectoires de vie brisées : des jeunes contraints de s’exiler, des personnes qui renoncent à se soigner, des carrières interrompues, des violences passées sous silence. L’économie ne fait ici que traduire, en chiffres, des injustices bien réelles.

Un enjeu international

Dans un monde interconnecté, ces politiques dépassent les frontières nationales. Elles influencent les relations diplomatiques, les aides internationales et les investissements. À l’inverse, des pressions économiques ou politiques peuvent parfois encourager des évolutions. Mais ces dynamiques restent fragiles et souvent contestées, au nom de la souveraineté ou de références culturelles et religieuses.