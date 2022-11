Qatar 2022 : La FIFA interdit un maillot d'entraînement affichant le slogan « Human Rights for All »

À quelques jours du coup d’envoi de la coupe du monde, la fédération internationale poursuit sa ligne de conduite et interdit à la sélection danoise de s’entraîner avec des maillots promouvant le respect des droits humains, lors de la Coupe du monde.

« Notre demande à la Fifa a été rejetée. Nous le regrettons, mais nous devons en tenir compte », a annoncé la Fédération danoise (DBU), ce 10 novembre. Pourtant l’organisme avait été prévenu, deux sponsors de l’équipe (Danske Spil et Arbejdernes Landsbank) ayant accepté de remplacer leur logo par un message. Notamment le slogan « Human Rights for All » (« Droits humains pour tous »).

Sur les maillots officiels du pays, pendant la compétition, son équipementier Hummel a également estompé ses logos en signe de « protestation » contre les autorités qataries. La fédération a d’ailleurs opté pour le noir en guise de deuil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par hummel Sport (@hummelsport)

La Fifa, qui interdit tous messages politiques, avait exhorté les équipes à « se concentrer sur le football », notamment après la diffusion fin octobre de la vidéo de l’équipe australienne dénonçant les bilan humain et les violations des droits fondamentaux des personnes LGBT+ au Qatar.

Les appels au boycott se sont par ailleurs multipliés mais les autorités sportives françaises esquivent, estimant que ces questions devraient plutôt se dérouler sur un terrain diplomatique.