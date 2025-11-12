Étude : les (cyber)violences de genre touchent davantage les filles et les élèves LGBT+ dans les collèges et lycées franciliens

Une vaste étude du Centre Hubertine Auclert révèle que les filles et les élèves LGBT+ sont les principales victimes des (cyber)violences de genre dans les collèges et lycées franciliens. Menée entre 2022 et 2024 dans 14 établissements d’Île-de-France, cette enquête, inédite par son ampleur, documente la fréquence et la nature de ces violences sexistes, sexuelles et LGBTphobes, ainsi que leurs conséquences sur la santé et la scolarité des jeunes.

Sur plus de 4 000 élèves interrogé·es, une fille sur deux déclare avoir subi au moins une forme de violence de genre, contre un garçon sur trois. Les élèves LGBT+ se disent également plus exposé·es, notamment aux insultes, moqueries, rumeurs ou mises à l’écart. L’étude confirme que ces violences s’enracinent dans des normes de genre rigides et hétérocentrées, et qu’elles s’exercent dans un continuum entre l’école et les espaces numériques.

Les cyberviolences constituent un prolongement fréquent des agressions vécues en classe : diffusion non consentie d’images, harcèlement sur les réseaux sociaux, menaces ou commentaires humiliants. Le rapport souligne que ces atteintes ont des effets durables : perte de confiance, isolement, troubles anxieux, décrochage scolaire.

Le Centre Hubertine Auclert, en partenariat avec l’agence de sociologie n-clique et le ministère de l’Éducation nationale, appelle à un renforcement de la prévention et de la formation des personnels éducatifs. Il préconise la mise en place d’outils de signalement efficaces, la formation à la prise en charge des victimes, ainsi qu’une meilleure compréhension des enjeux de genre et d’orientation sexuelle dans le cadre scolaire.

« Ces violences ne relèvent pas de faits isolés mais d’un système de domination qui touche d’abord les filles et les jeunes LGBT+ », souligne le Centre, qui invite à considérer ces résultats comme un levier d’action collective.

L’étude complète et sa synthèse sont disponibles sur le site du Centre Hubertine Auclert : centre-hubertine-auclert.fr