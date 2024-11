Vendée : un couple victime de dégradations et menaces homophobes

The estimated reading time is 1 minute

Dans le village de Lairoux, en Vendée, un couple a été la cible d’une série d’actes homophobes : leur maison a été taguée, saccagée, et ils ont reçu des lettres de menaces. Ces violences, survenues depuis fin octobre, ont conduit au dépôt de trois plaintes. Une enquête est actuellement menée par la gendarmerie de Luçon.

Installé dans la commune depuis près de dix ans, le couple n’avait jamais rencontré de problèmes auparavant. Dans un communiqué publié sur Facebook, le maire de Lairoux, Cédric Guinaudeau, a fermement condamné ces agissements « répétés et délibérés », qui « traduisent une volonté manifeste de stigmatiser, d’intimider et de terroriser ».

« L’homophobie, sous toutes ses formes, constitue une violation grave des droits humains et des lois en vigueur. Lorsqu’elle s’accompagne de destructions volontaires de biens, elle devient une attaque directe contre la sécurité et le vivre-ensemble. Ces faits sont intolérables et doivent être rejetés avec force ».

Le maire a également appelé les autorités compétentes à agir rapidement pour identifier et sanctionner les auteurs, tout en renforçant les actions de sensibilisation pour prévenir de tels actes. Il a lancé un appel à la « vigilance collective », rappelant l’importance de protéger les valeurs fondamentales de dignité, d’égalité et de respect.

Les habitants, profondément choqués, ont aussi exprimé leur incompréhension et leur inquiétude face à ces actes inédits dans leur commune. Beaucoup ont tenu à témoigner leur solidarité envers le couple, soulignant la gravité de ces violences.

STOP homophobie exprime son entière solidarité avec le couple, ainsi qu’avec leurs proches et leurs familles. Nous espérons que la justice et le soutien de la communauté leur apporteront réconfort et espoir.