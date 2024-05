Russie : un étudiant condamné à 15 jours de prison pour « diffusion de symboles LGBT »

The estimated reading time is 1 minute

The estimated reading time is 1 minute

Danil Andreevich Morozov, 22 ans, étudiant à l’École supérieure d’économie de Moscou (HSE – Higher School of Economics), et membre du Parlement des jeunes, un organe consultatif de la Douma d’État russe, a été condamné à 15 jours de prison pour « diffusion de symboles LGBT », a annoncé vendredi 3 mai le Tribunal du district de Tverskoy, dans un communiqué également relayé par le journal Novaya Gazeta.

Le jeune homme aurait notamment partagé sur sa chaîne « Telegram » des émojis arc-en-ciel, ainsi assimilés à des « symboles extrémistes » depuis que Moscou a banni puis qualifié le « mouvement LGBT international » d’« organisation terroriste ». L’utilisation de représentations liées, tels que les drapeaux de la Fierté, est donc désormais proscrite.

Danila Morozov a en outre été condamné à une amende de 50 000 roubles (soit environ 500 euros) pour « dénigrement de l’armée russe », après qu’il ait également dénoncé l’invasion de l’Ukraine, dans un échange sur son compte.

En mars dernier, le propriétaire du bar Le Pose, situé dans la ville d’Orenbourg, dans l’Oural russe, et ses collaborateurs, ont été placés en détention pour l’organisation d’une soirée jugée trop « friendly ». Tous les trois encourent jusqu’à dix ans de prison pour avoir « promu » une « orientation sexuelle non traditionnelle », ainsi que pour leurs opinions et activités associées.