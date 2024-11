La Russie adopte une loi contre la promotion du mode de vie « sans enfants »

The estimated reading time is 1 minute

Les législateurs russes ont voté à l’unanimité, mardi 12 novembre, une loi controversée interdisant la promotion de l’idéologie « Childfree » (le choix de vie sans enfants). Cette décision s’inscrit dans les efforts du Kremlin pour faire face à la crise démographique croissante, accentuée par le vieillissement de la population et les conséquences du conflit en Ukraine. Le texte doit encore être validé par la chambre haute du Parlement et signé par Vladimir Poutine.

La loi cible divers types de contenus — numériques, publicitaires, médiatiques — promouvant la vie sans enfants et prévoit des amendes allant jusqu’à 400 000 roubles pour les individus et 5 millions pour les entreprises, ainsi qu’une possible expulsion pour les étrangers coupables de diffuser ce message. Viatcheslav Volodine, président de la Douma (chambre basse du Parlement), a précisé que l’intention est de préserver les jeunes générations d’influences perçues comme éloignées des valeurs familiales.

Nouvelles restrictions pour les adoptions internationales

Parallèlement, une autre loi votée interdit aux ressortissants de pays où le changement de genre est autorisé d’adopter des enfants russes, durcissant des restrictions déjà en vigueur depuis 2013. Cette mesure vise à limiter les adoptions aux pays que Moscou juge compatibles avec ses principes traditionnels.

Un positionnement contre les valeurs occidentales

Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, le Kremlin a intensifié sa critique des valeurs occidentales, considérées comme « décadentes ». La promotion des modèles familiaux traditionnels est présentée comme une réponse au « déclin moral » de l’Occident, tandis que les restrictions pour les communautés LGBTQ+ ont été renforcées, allant jusqu’à déclarer le mouvement LGBT+ « extrémiste » en 2023.

Répondre à la baisse de natalité

Depuis plusieurs années, la Russie fait face à une chute importante des naissances, avec un taux de fécondité insuffisant pour assurer le renouvellement de la population. Le Kremlin espère que ces nouvelles lois encourageront davantage de citoyens à privilégier la vie de famille, contribuant ainsi à renverser la tendance démographique et à renforcer la société pour les générations futures.