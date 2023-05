Après cinq dégradations en moins de trois mois, le centre LGBTI de Touraine attaqué à l'explosif

Ce lundi 22 mai après-midi, le centre LGBTI de Touraine a été la cible d’une nouvelle attaque, mais à la bouteille explosive cette-fois, balancée dans l’enceinte du local, alors que deux salariés et un bénévole étaient en charge de l’accueil.

Heureusement, il n’y a pas eu de blessé. Interpellés, les administrateurs sont sortis pour essayer d’identifier le suspect, masqué, qui leur avait également lâché un « bon courage », avant de s’enfuir et que l’explosion n’intervienne.

« Il y a une véritable volonté de nuire (…) La bouteille était remplie d’acide et d’aluminium. Nous avons retrouvé des morceaux de métal dans la pièce », ont expliqué les témoins, cités par La nouvelle République. La police est immédiatement intervenue. Une enquête judiciaire est ouverte.

Le préfet d’Indre-et-Loire Patrice Latron et le maire de Tours Emmanuel Denis ont fermement condamné « ce nouvel acte de violence », précisant que l’agresseur encourait de lourdes poursuites pénales. Il aurait une vingtaine d’années, serait de faible corpulence pour environ 1,70 m.

C’est la sixième fois en deux mois et demi que le centre est attaqué. Et le cas n’est pas isolé, puisque le celui de Nantes, ainsi qu’un local abritant la Ligue des droits de l’homme et Amnesty International ont également été tagués dans la nuit du mercredi au jeudi 18 mai.