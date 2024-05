Le passage piéton arc-en-ciel de Saint-Laurent de la Salanque dégradé dès son inauguration

The estimated reading time is 1 minute

The estimated reading time is 1 minute

Un passage pour piétons, peint aux couleurs de l’arc-en-ciel devant le centre d’action sociale de Saint-Laurent de la Salanque, près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, a été vandalisé avec de la peinture bleue dans la nuit de samedi à dimanche 19 mai 2024. Il avait été inauguré la veille, le vendredi 17 mai, à l’occasion de la Journée internationale contre les LGBTphobies.

Le maire de la commune, Alain Got, a qualifié cet acte d’intolérable et regrettable sur le plan financier. Pascale Pelous, adjointe municipale, a décrit l’incident comme une manifestation de « lâcheté humaine, de méchanceté et de sécheresse de cœur ». Toutefois, la mairie a décidé de ne pas porter plainte, estimant qu’il serait difficile d’identifier les auteurs.