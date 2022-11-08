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Sérophobie : Aurore Bergé s’engage à renforcer la lutte contre les discriminations liées au VIH
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VIH : Raphaëlle Primet révèle sa séropositivité et la mobilisation contre la sérophobie ouvre un dialogue avec l’État
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Villiers-sur-Marne : un jeune homme victime d’une agression homophobe
Le 16 août, un jeune homme de 23 ans a été agressé et insulté en raison de son orientation sexuelle...
Caroline Grandjean : un an après sa disparition, un hommage et un appel à la justice à Paris
Un an après la disparition de Caroline Grandjean, un hommage est organisé à Paris. L’enseignante, victime de harcèlement lesbophobe dans...
Pierre Picavet, président de FLAG!, victime d’une agression homophobe à Paris
Pierre Picavet, président de FLAG!, a été gravement blessé lors d’une agression à caractère homophobe dans le Marais à Paris....
Texas : un juge fédéral invalide à nouveau la loi visant les spectacles de drag
Au Texas, un juge fédéral a de nouveau invalidé une loi restreignant certaines performances, notamment les spectacles de drag. Il...
We Will Always Love You : hommage à Dolly Parton, icône de la country et alliée LGBTQIA+
Dolly Parton nous a quittés ce mardi 25 août 2026, à Nashville, à l’âge de 80 ans. Légende de la...
Nantes : un jeune homme jugé pour une série de violences homophobes
Près d’une dizaine d’hommes ont porté plainte après des violences commises à l’été 2025 dans l’ancien parc du Crapa, à...
Sérophobie : en grève de la faim à Reims, Christophe Paco et Supersero seront reçus par Aurore Bergé
Après avoir entamé une grève de la faim contre la sérophobie, Christophe Paco et Supersero seront reçus le 2 septembre...
Actus
Un an après la disparition de Caroline Grandjean, un hommage est organisé à Paris. L’enseignante, victime de harcèlement lesbophobe dans le Cantal, reste au cœur d’une demande de justice et de reconnaissance.
Actus France
Après neuf jours de grève de la faim, Christophe Paco et Nicolas Aragona, alias Supersero, ont été reçus par Aurore Bergé. La ministre s’est engagée à renforcer la formation, la prévention, l’accès aux soins et...
VIH : Raphaëlle Primet révèle sa séropositivité et la mobilisation contre la sérophobie ouvre un dialogue avec l’État
En révélant publiquement sa séropositivité, Raphaëlle Primet apporte son soutien à Christophe Paco et Supersero. Leur mobilisation contre la sérophobie a permis d’ouvrir un dialogue avec les pouvoirs publics.
Le 16 août, un jeune homme de 23 ans a été agressé et insulté en raison de son orientation sexuelle à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Il a depuis porté plainte.
Un an après la disparition de Caroline Grandjean, un hommage est organisé à Paris. L’enseignante, victime de harcèlement lesbophobe dans le Cantal, reste au cœur d’une demande de justice et de reconnaissance.
Près d’une dizaine d’hommes ont porté plainte après des violences commises à l’été 2025 dans l’ancien parc du Crapa, à Nantes. Un jeune homme sera jugé en septembre, la circonstance aggravante liée à l’orientation sexuelle...
Témoignages
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